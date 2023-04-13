Kolonyaya tuz atmak bakın ne işe yarıyormuş! Kolonya büyük oranda içermiş olduğu alkol ile birlikte üretilir. Öyle ki, alkol oranına göre 70 veya 80 derece olarak satılan kolonyalar, temizlik etkisini de buradan alır. Müslümanlar ise, genellikle kolonyaya tuz dökerek kullanmayı tercih ederler. Peki, kolonyaya neden tuz atılır? Tuz atmak ne işe yarar? İşte yanıtı...

Kolonya, Türk kültür ve geleneklerinde önemli bir yere sahiptir. Misafirlere ikram edilen kolonya, her evde mutlaka mevcuttur. Kolonya içeriğinde bulunan etil alkol üzerinden ise 70 derece ya da 80 derece olarak ifade edilir. Yani kolonya büyük oranda içermiş olduğu alkol ile birlikte üretilir. Özellikle kolonyanın ne kadar temiz ve hijyenik olduğuna yönelik bu derece miktarı belirler. Alkol içermesi nedeniyle kolonya Müslümanlar için tereddüt oluşturur. Kolonya konusuna ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da fetvası bulunmaktadır. Diyanet'e göre, İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Yine de, kolonyadaki alkol nedeniyle birçok Müslüman tuz kullanmayı tercih eder. Kolonyaya tuz basarak bekletirler. Peki, kolonyaya tuz atmak ne işe yarar? İşte cevabı... Kolonyaya tuz atarsanız; Kolonyanın içerisinde bir miktar tuz konulduğunda, içeriğindeki alkol sıfırlanır. Bilimsel olarak; etil alkol tuz ile reaksiyona girerek sodyum etilat tuzu, klor iyonu ve hidrojen gazı oluşmaktadır. Gaz ile birlikte alkol de uçup gider. Böylece tuz atılan kolonyanın, necis olmaktan çıktığına inanılır.