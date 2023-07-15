Koltuk altı kararmasına son! Koltuk altı kararmasını önleyen doğal yöntemler! Koltuk altı kararması nedir ve nasıl geçer sorusu sık sık araştırılmaktadır. Ne tür tedaviler uygulanarak bu kararmalardan kurtulabiliriz? İşte yanıtı..

Çoğunlukla kadınların giyim tercihlerinde zor anlar yaşamasına sebep olan koltuk altı kararması sorununun doğal bazı çözümleri bulunuyor.

Koltuk altı kararmasının en büyük sebepleri terleme ve havasız kalmasından ötürü meydana gelmektedir.

Ayrıca farklı epilasyon türlerinin meydana getirdiği yan etkilerden dolayıda koltuk altında kararmalar oluşabilir.

Koltuk altı kararmalarını iki farklı yolla önleyebilirsiniz. Birinci yöntem leke açıcı kremler ve losyonlar diğer yöntem ise bitkisel yolların denenmesi.

İşte koltuk altı kararmasını yok edecek o bitkisel yöntemler..

Karbonat

Karbonat koltuk altı beyazlatmak için kullanılan en popüler yöntemlerden birisidir. Bütün gözeneklerin açılmasını sağlayarak koltuk altının beyazlamasını sağlar.

Karbonatı biraz su ile karıştırarak macun kıvamına getirdikten sonra koltuk altınıza sürün ve biraz bekledikten sonra durulayın..

Limon

Doğal bir beyazlatıcı özelliği bulunan limon koltuk atı beyazlatmada da kullanılıyor. Temizlediğiniz koltuk altınıza günlük olarak limon sürerek kısa sürede sonuç alabilirsiniz.

Patates

Hassas ciltli olup limon kullanamayanlar için patates önerilebilir. Hemen hemen limon ile aynı beyazlatma özelliğine sahip patates ile koltuk altı beyazlatması gerçekleştirebilirsiniz.

Dilimleyeceğiniz patatesleri koltuk altınıza ovarak uygulayabilir veya patatesi püre haline getirip onu sürerek beyazlatma işlemi yapabilirsiniz.

Süt

Süt ile koltuk altı beyazlatma işleminin en çok tercih edilen hali lor ile karıştırılarak elde edilen malzemeyi koltuk altına sürmektir. Bu işlemi düzenli olarak uygulayarak sonuç alabilirsiniz.

Elma sirkesi

Elma sirkesi hem mikrop öldürücü hem koku oluşmasını engelleyici bir etkiye sahiptir. Düzenli olarak koltuk altınızı sirke ile ovarsanız kısa sürede sonuç aldığınızı görebilirsiniz..