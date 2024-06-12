Koltuk altına tuz sürün, yaz boyu o dertten kurtulun... Özellikle yaz aylarında kabus haline gelen koltuk altı kararmaları, doğal yöntemlerle kontrol altına alınabiliyor. Tuz sürmek bu konuda etki sağlıyor. İşte koltuk altına bir tutam tuz sürmenin bakın ne etkileri oluyor...

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Koltuk altı bölgesi, yazın daha çok dikkat çeker. Bu bölgedeki pigment değişimleri özellikle kararmalar, estetik açıdan hoş görünmeyebilir.

Koltuk altı yaz aylarında aşırı terleme ile ya da havasızlık nedeni ile kararmaktadır

Koltuk altı kararması yaşayanlar doğal yollar engellemek ve beyazlatmak için çeşitli yöntemler araştırmaktadır.

Hormonlar, deodorant kullanımı, kıl yapısı, cilt tipi gibi faktörlerin etkili olduğu bu durum için doğal yöntem haberimizde...

Tek malzeme ile düzenli kullanımda beyazlığı gözle görünür hale gelecektir.

Tuz ile ovalayın

Koltuk altı koyulaşan kişiler, en doğal peeling malzemesi olan tuz ile bakım yapabilirler. Bir tutam tuzu düzenli olarak koltuk altına sürmek ve ölü deriyi temizlemek cilt renginin beyazlamasını sağlayacaktır.

Aynı zamanda batıklar için de etkili bir yöntemdir.

Tuzun üzerine biraz limon sıkarak da kullanabilirsiniz.