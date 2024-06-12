Koltuk altına tuz sürün, yaz boyu o dertten kurtulun...

Koltuk altı bölgesi, yazın daha çok dikkat çeker. Bu bölgedeki pigment değişimleri özellikle kararmalar, estetik açıdan hoş görünmeyebilir.
Koltuk altı yaz aylarında aşırı terleme ile ya da havasızlık nedeni ile kararmaktadır
Koltuk altı kararması yaşayanlar doğal yollar engellemek ve beyazlatmak için çeşitli yöntemler araştırmaktadır.
Hormonlar, deodorant kullanımı, kıl yapısı, cilt tipi gibi faktörlerin etkili olduğu bu durum için doğal yöntem haberimizde...
Tek malzeme ile düzenli kullanımda beyazlığı gözle görünür hale gelecektir.
Tuz ile ovalayın
Koltuk altı koyulaşan kişiler, en doğal peeling malzemesi olan tuz ile bakım yapabilirler. Bir tutam tuzu düzenli olarak koltuk altına sürmek ve ölü deriyi temizlemek cilt renginin beyazlamasını sağlayacaktır.
Aynı zamanda batıklar için de etkili bir yöntemdir.
Tuzun üzerine biraz limon sıkarak da kullanabilirsiniz.