Kombi bakımı nasıl yapılır? İşte doğalgaz faturasını düşürecek ipuçları... Kombi bakımı sayesinde faturalarınızda tasarruf sağlayabilirsiniz. Peki kombi temizliği yaparken nelere dikkat edilmelidir? İşte yanıtı..

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Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde kombi bakımlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Uzmanlar yılda en az bir kez kombi bakımlarının yapılmasını tavsiye ediyor.

Kombi bakımlarının düzenli olarak yapılması hem cihazın ömrünü uzatıyor hem de yakıt tasarrufu sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Kombilerin sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışması için tüm bakımlarının yapılmasında fayda var. Bu sayede doğalgaz faturasının cebinizi yakmaması için önlem alabilirsiniz.

Uzmanlar yaptırılan kombi bakımlarının doğalgaz faturalarında %5 ile %15 arasında bir düşme sağlayacağını ifade ediyor.

Peki kombi bakımı yapılırken nelere dikkat edilmeli? İşte merak edilenler..

Kombi bakımı nasıl yapılır?

- İlk olarak kombi sıcak su ve kalorifer yanma durumuna bakılır,

- Kombinin su sızdırmazlık durumu kontrol edilmelidir.

- Kombinin ön kapağı açılarak içinin tozlanma durumuna bakılır. Eğer fazla toz var ise bu tozlar temizlenir.

- Kombi içinde buşunan elektrik bağlantı noktaları kontrol edilmelidir.

- Kombinin baca fanı kontrol edilerek temizlenmelidir.

- Brülör temizliği yapılmalıdır

- Yanma haznesi kontrol edilerek temizlenir.

- Ateşleme iyonizasyon elektrodu kontrol edilmeli ve eğer sorun var ise temizlenmelidir.

- Üç yollu vana sökülerek temizlenmelidir.

- Kombinin gaz ayar kontrolü yapılır.

- Kombinin altında bulunan kalorifer filtresi çıkarılarak temizlenir.

Kombi bakımında dikkat edilmesi gerekenler

- Çağırdığınız servis ekiplerinin yetki belgesi olup olmadığını kontrol edin.

- Yetki belgesi olmayan kişilere kombi bakımınızı yaptırmayın.

- Bakım sırasında neler yapılacağına dair servis elemanlarından bilgi alın.