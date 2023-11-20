Kombiler ateşlendi, akıllarda tek soru! Düşükte yanması mantıklı mı?

Kasım ayının gelmesiyle beraber soğuk hava etkisini göstermeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz doğal gazının işleme alınmasının ardından doğal gaz faturasına indirim uygulanacağına dair müjdeyi duyurmuştu.
Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2024 bütçesinin konuşulduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğal gaz ve elektrik için açıklamada bulundu.
Gelen doğal gaz faturalarında 25 metreküpe kadar olan tüketim ücretsiz olurken, tüm Türkiye'de 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 25 metreküp yaklaşık 120 liralık gaz ücretsiz olacak.
Kombiyi açar açmaz, fatura hesapları da başladı.
Nasıl daha düşük fatura öderim diye düşünenler, tasarruf niyetinde olsalar da bazı hatalara sebebiyet veriyor.
En sık yapılanı ise kombiyi sürekli açmak - kapatmak...
Düşükte tutmak daha karlı
Kombi sadece ortamı ısıtmaz; duvarı, yeri, tavanı hatta eşyaları bile ısıtır.
Kısa süreliğine evde olmadığınızda kombiyi kapatırsanız bahsettiğimiz yerler de soğuyacaktır.
Yeniden ısıtmak için harcamanız gereken enerji de artacaktır.
Kısık bir ayarda sürekli çalıştırırsanız hem eviniz soğumaz hem de tasarrufu elde etmiş olursunuz.