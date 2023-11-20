Haberler



Bilgi



Kombiler ateşlendi, akıllarda tek soru! Düşükte yanması mantıklı mı?

Kombiler ateşlendi, akıllarda tek soru! Düşükte yanması mantıklı mı? Doğalgazı en düşük ayarda kullananlar doğru mu yanlış mı yapıyor merak ediliyor. İşte doğalgazı düşükte ancak hep açıkta mı tutmalısınız, yoksa kapatmalı mısınız sorusunun yanıtı...