Kombiniz yeterince ısıtmıyor mu? Tamirci çağırmadan evde yapabileceğiniz şaşırtıcı çözümler! Kombiyi yaktınız ama eviniz yeterince ısınmıyor mu? Tamirciye hiç gerek duymadan kendi kendinize çözeceğiniz bir nedenden oluyor olabilir. İşte kombi veya kaloriferleri kontrol ederken bakmanız gereken yerler…

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte evleri ısıtma ihtiyacımız haliyle gün yüzüne çıkıyor. Kombiyi açtınız ancak eviniz ısınmıyor, kalorifer hala buz gibi o halde tamirci çağırmadan önce kendi kendinize çözebileceksiniz. İşte sorunu tamirciye ihtiyaç duymadan halletmeniz için bakmanız gereken birkaç yer…

Kombi hata kodu veriyorsa

Kombiyi açtığınız halde kaloriferler soğuk kalıyorsa ilk hedef kombinizin ekranındaki hata kodu.

Ekranda yer alan kodu kullanma klavuzundan aratarak çözümü bulabilirsiniz.

Kaloriferler ısınmıyorsa

Kaloriferlerin ısınmamasının nedeni çok fazla hava birikmesi olabilir.

Her Kaloriferde bir pürjör vanası vardır. Sizin yapmanız gereken pürjör anahtarı ya da düz tornavida yardımı ile pürjör vanasını çeyrek tur kadar çevrirerek içerde biriken havanın sışarı çıkmasını sağlamak.

Su basıncı yetersiz olabilir

Kaloriferlerin yeterince ısıtma yapması için kombide yeterli su basıncının olması gerekir.

Optimum su basıncı 1,8 ila 2,7 bar arasındadır. Bu aralığı kombi kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Su basıncı çok düşükse, suyu yeniden doldurmanız gerekecektir. Bu şekilde ısıtma devresindeki basıncın yeterince güçlü olduğundan ve ısıtıcınızın gerçekten ısıtabildiğinden emin olursunuz.

Sirkülasyon Pompası Açık Mı?

Son olarak sirkülasyon pompasının açık olup olmadığını da kontrol etmeniz gerekli.

Elinizi veya kulağınızı hafifçe pompanın üzerine yaklaştırın. Bir titreşim algılarsanız veya hafif sesler duyarsanız sirkülasyon pompasının aktif olduğunu anlayabilirsiniz.