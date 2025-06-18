KOMEK Yaz Okulu 2025 kayıtları: 7-14 yaş ücretsiz! İşte kayıt ekranı...

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Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklara müjde...

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya genelinde gerçekleştireceği Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu’nun eğitim vizyonlarının önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Her yıl 7-14, 15-17 yaş grubuna ve özel gereksinimli öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz yaz okulumuzda evlatlarımız tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek değerlendirme fırsatı bulacak. Dinî ve ahlaki değerlerimizle donanmış, kendini geliştiren bireyler yetiştirmek amacıyla Genç KOMEK Yaz Okulu’nu bu yıl da güçlü bir içerikle öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Uzaktan ve yüz yüze eğitim imkânlarıyla binlerce öğrencimize ulaşacağız. Kendilerini geliştirmek isteyen tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi bu güzel programa katılmaya davet ediyorum” dedi.

KAYITLAR ÇEVRİM İÇİ

Katılımcıların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanan Genç KOMEK Yaz Okulu, her yaş grubuna uygun dersler ve etkinliklerle zenginleştirildi.

Yaz dönemi eğitimleri, Konya genelindeki kurs merkezlerinde yüz yüze ve çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.

2025 Genç KOMEK Yaz Okulu’na kayıtlar, 17 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında www.komek.org.tr adresinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

EĞİTİM TARİHLERİ

Eğitimler; 7-14 yaş grubu için 7 Temmuz-15 Ağustos, 15-17 yaş grubu için ise 1 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında yürütülecek.

KOMEK Yaz Okulunda öğrenciler, kız erkek ayrı 15 kişiden oluşan gruplarda; Kur’an-ı Kerim, Seçmeli Sanat Eğitimi, Kişisel Gelişim, Bilişim, Yabancı Dil, Din ve Değerler eğitimi ve spor olmak üzere hafta içi her gün etkinlik düzenlenecek.