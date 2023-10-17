Konya'da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 17 Ekim Salı KOSKİ arıza ve kesinti listesi KOSKİ şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Peki Konya'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 17 Ekim KOSKİ arıza ve kesinti listesi...

ensonhaber.com Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KOSKİ), kentin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağı konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Konya’da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler KOSKİ tarafından düzenli olarak açıklanıyor. Su kesintisi sebebiyle mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar ise "Konya’da sular ne zaman gelecek?" ve "Konya'da hangi bölgelerde sular kesildi?” sorularına yanıt arıyor. Peki Konya'nın hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 17 Ekim 2023 Salı günü su kesintisi yaşanacak bölgeler.. Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler Konya’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. KOSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI