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Konya'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilemeyecek! İşte 8 Kasım KOSKİ su kesinti listesi

Konya'da büyük su kesintisi: O ilçelere su verilemeyecek! İşte 8 Kasım KOSKİ su kesinti listesi Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Peki Konya'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 8 Kasım arıza ve kesinti listesi...

ensonhaber.com Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi kentin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Konya AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "8 Kasım Çarşamba günü 19.30 ile 9 Kasım Perşembe günü 07.30 saatleri arasında Demiryolu, Malas ve Hadimi Caddelerindeki su hattında abonelerimize kesintisiz, sürdürülebilir içme ve kullanma suyu verebilmek için çalışma yapılacaktır. Aynı anda 13 adet vana değişimi yapılacağı için belirtilen bölgelerde su kesintisi yapılacaktır." Su kesintisi sebebiyle mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar ise "Konya’da sular ne zaman gelecek?" ve "Konya'da hangi bölgelerde sular kesildi?” sorularına yanıt arıyor. Peki Konya'nın hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 8 Kasım 2023 Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak bölgeler.. Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler Konya’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. KOSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI