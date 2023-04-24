Konya'da simit ve poğaçaya zam geldi! İşte Konya'da simit ve poğaça fiyatları.. Konya'da simit ve poğaçaya zam yapıldı. İşte yapılan zamların ardından Konya'da simit ve poğaça fiyatı..

Konya’da simit ve poğaçaya zam yapıldı. Daha önce 27 Şubat tarihinde simit ve poğaçaya yapılan zammı eleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın tepkisi sonrası zamlar askıya alınmıştı.

Askıya alınan zam bugünden itibaren uygulamaya konuldu. Konya'da simit ve poğaça fiyatının artması sosyal medyada gündeme geldi.

Vatandaşlar yapılan zamlar sonrası simit ve poğaça fiyatının kaç lira olduğunu araştırmaya başladı.

Peki Konya'da simit ve poğaça ne kadar oldu? İşte fiyat listesi..

Simit ve poğaçaya zam geldi

Konya simidi olarak da bilinen ve 5 liradan satılan sade simit fiyatı yeni zamla birlikte 7 lira oldu. Tereyağlı simit fiyatı ise 13 lira oldu.

- Sade poğaça çeşitleri 5 liradan 7 liraya yükseldi.

- Sütlü simit 10 lira, tereyağlı simit 13 lira, peynirli simit 13 lira, kaşarlı simit 13 lira, patatesli simit 13 lira, zeytinli simit 13 lira, sosisli simit 15 lira oldu.

- Sucuklu simit 20 TL, karışık ve pastırmalı simitler ise 30 liradan satılacak.