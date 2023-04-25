Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeler! 25 Nisan Konya su kesintisi ve arıza sorgulama… KOSKİ Konya'nın bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Konya’da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte yanıtı..

Konya su ve kanalizasyon idaresi (KOSKİ), kentin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Konya’da arıza sebebiyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri KOSKİ tarafından duyuruldu. Su kesintisi sebebiyle mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar ise "Konya’da sular ne zaman gelecek?" ve "Konya'da hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusuna cevap arıyor. Peki Konya'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 25 Nisan 2023 Salı günü su kesintisi yaşanacak bölgeler.. Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeler Konya’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. KOSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI