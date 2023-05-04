Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeler... İşte 4 Mayıs Perşembe KOSKİ arıza ve kesinti listesi KOSKİ Konya'nın bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Konya’da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte o bölgeler..

Konya su ve kanalizasyon idaresi (KOSKİ), kentin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağı konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Konya’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler KOSKİ tarafından açıklanıyor. Su kesintisi sebebiyle mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar ise "Konya’da sular ne zaman gelecek?" ve "Konya'da hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusuna cevap arıyor. Peki Konya'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 4 Mayıs 2023 Perşembe günü su kesintisi yaşanacak bölgeler.. Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeler Konya’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. KOSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI