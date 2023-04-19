Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Konyaspor ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte Konyaspor - Adana Demirspor maçının detayları..

Spor Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı 28 maçta topladığı 39 puan ile 9. sırada yer alıyor. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor ise 28 maçta elde ettiği 51 puan ile 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Adana'da oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Peki, Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte kritik maçın detayları.. Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Konyaspor - Adana Demirspor maçı 19 Nisan Çarşamba (bugün) günü saat 20.30'da oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.