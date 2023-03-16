Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 26. hafta! Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Maça kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig 26. hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu hafta lider Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir zaman kala detayları için araştırmalar hız kazandı. Ev sahibi Konyaspor, ligde çıktığı 24 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alarak topladığı 31 puanla 8. sırada yer alıyor. Konuk ekip Galatasaray ise ligde çıktığı 24 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 44. kez karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Konyaspor, hanelerine 3 puan yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor - Galatasaray maçı 17 Mart 2023 Cuma günü (yarın) saat 20:00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maçta hakem Zorbay Küçük görev yapacak. Galatasaray muhtemel 11 Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Juan Mata, Kerem, Icardi.