KOOP Market'te 2-8 Aralık: Bereketli indirimler başladı! Peynir, süt, şarküteri, tavuk...

- KOOP Market, aralık ayı için indirim dönemini başlattı.
- 2-8 Aralık arasında temel gıda ve temizlik ürünlerinde indirimler sunuluyor.
- Yeni indirimler, alışveriş yapacak vatandaşların ilgisini çekiyor.
KOOP Market, aralık ayının ilk fırsatlarını duyurdu.
2-8 Aralık arasında geçerli olan indirimler; peynirden süte, şarküteriden tavuğa, temizlikten hijyene birçok ürünü kapsadı.
Yayımlanan afişler, alışveriş yapacak vatandaşların dikkatini çekti.
Yeni indirimler neler diye merak edenler ise göz atmaya devam ediyor.
İşte, KOOP Market'te bu hafta...