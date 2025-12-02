Abone ol: Google News

KOOP Market'te 2-8 Aralık: Bereketli indirimler başladı! Peynir, süt, şarküteri, tavuk...

Tarım Kredi Kooperatif Marketi, yeni adıyla KOOP Market'te aralık ayı indirimleri başladı. 2-8 Aralık'ta geçerli olacak fiyatlar, temel gıda ve temizlik ürünlerinde uygulandı. İşte, yeni indirim afişleri...

Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 11:49
  • KOOP Market, aralık ayı için indirim dönemini başlattı.
  • 2-8 Aralık arasında temel gıda ve temizlik ürünlerinde indirimler sunuluyor.
  • Yeni indirimler, alışveriş yapacak vatandaşların ilgisini çekiyor.

KOOP Market, aralık ayının ilk fırsatlarını duyurdu.

2-8 Aralık arasında geçerli olan indirimler; peynirden süte, şarküteriden tavuğa, temizlikten hijyene birçok ürünü kapsadı.

Yayımlanan afişler, alışveriş yapacak vatandaşların dikkatini çekti.

Yeni indirimler neler diye merak edenler ise göz atmaya devam ediyor.

İşte, KOOP Market'te bu hafta...

