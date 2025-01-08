Köpeğin kuduz olup olmadığı nasıl anlaşılır? Köpeklerde kuduz belirtileri nelerdir?

Hüseyin Topuz

Kuduz, köpekler başta olmak üzere birçok hayvan türünü etkileyen ve insanlara da bulaşabilen ciddi bir viral hastalıktır.

Bu hastalık, genellikle enfekte bir hayvanın ısırığı veya salyası yoluyla bulaşır ve merkezi sinir sistemini etkileyerek ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Köpek sahiplerinin, kuduzun belirtilerini erken fark edebilmesi, hem hayvanlarının hem de çevrelerindeki insanların sağlığı açısından büyük önem taşır.

İşte köpeklerde kuduz belirtileri...

Davranış Değişiklikleri

Köpeğiniz normalden daha saldırgan ya da tam tersine çekingen olabilir. İtaatkar bir köpek birden huysuzlaşabilir ya da içine kapanabilir.

Aşırı Salya ve Ağız Köpürmesi

Kuduzun en bilinen belirtilerinden biri, köpeğin ağzında aşırı miktarda salya birikmesi ya da köpürme durumudur.

Yutkunma Güçlüğü

Virüs, köpeğin kaslarını etkileyerek yutkunma zorluğuna yol açabilir. Bu nedenle yiyecek veya su tüketiminde zorlanabilir.

Ses Tonunda Değişiklik

Köpeklerin havlama sesi değişebilir ya da boğuklaşabilir.

Huzursuzluk ve Hiperaktivite

Köpeğiniz normalden daha enerjik ya da huzursuz bir şekilde hareket edebilir.

Paralizi (Felç)

İleri aşamalarda, özellikle arka bacaklar veya yüz kaslarında felç gelişebilir.

Işığa ve Seslere Karşı Hassasiyet

Köpek, parlak ışıklar veya yüksek seslere karşı aşırı duyarlı hale gelebilir.

Ateş ve Halsizlik

Başlangıç aşamalarında köpekte halsizlik, yorgunluk ve hafif ateş gibi belirtiler görülebilir.

Kuduz şüphesi taşıyan bir köpek gördüğünüzde, derhal bir veteriner hekime başvurmalı ve hayvanla doğrudan temastan kaçınmalısınız.

Kuduz, hem hayvanlar hem de insanlar için ölümcül bir hastalık olduğundan, erken müdahale hayati öneme sahiptir.