Kopenhag - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda?
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak.

Galatasaray ile Kopenhag arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.

Futbolseverler Kopenhag - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

Galatasaray il Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı. İki takımında gruptan çıkma şansının bulunduğu A grubunda heyecan en üst seviyede.

Temsilcimiz Galatasaray gruptan çıkmak için Kopenhag'ı yenmek zorunda. Sarı kırmızılılar Kopenhag'ı yendiği takdirde gruptan çıkacak.

Galatasaray, A grubunda oynadığı 5 maçta topladığı 5 puan ile 3. sırada yer alıyor. 5 puana sahip Kopenhag ise averaj ile 2. sırada bulunuyor.

Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Kopenhag - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Zorlu mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.