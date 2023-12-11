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Kopenhag - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Kopenhag - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Kopenhag-Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte dev maçın yayınlanacağı kanal...

ensonhaber.com Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Galatasaray ile Kopenhag arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı. Futbolseverler Kopenhag - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Galatasaray il Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı. İki takımında gruptan çıkma şansının bulunduğu A grubunda heyecan en üst seviyede. Temsilcimiz Galatasaray gruptan çıkmak için Kopenhag'ı yenmek zorunda. Sarı kırmızılılar Kopenhag'ı yendiği takdirde gruptan çıkacak. Galatasaray, A grubunda oynadığı 5 maçta topladığı 5 puan ile 3. sırada yer alıyor. 5 puana sahip Kopenhag ise averaj ile 2. sırada bulunuyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Kopenhag - Galatasaray maçı hangi kanalda? Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 12 Aralık Salı günü saat 23:00'de başlayacak. Zorlu mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.