Köprü otoyol geçiş ücretleri 2025: İşte zamlı güncel fiyatlar...

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2025 yılı köprü ve otoyol ücretleri için geri sayım başladı.

Vatandaşların merakla beklediği yeni tarifelerle ilgili çeşitli söylentiler dolaşırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, yeni ücretlendirme modeli üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Bir hesap modelimiz var, hafif ve ağır bakım giderleri var, bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından milyonlarca sürücü otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin güncel tarifelerini araştırmaya başladı. İşte güncel ücretler…

GÜNCEL OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 33 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 33 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 70 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 585 TL

Osmangazi Köprüsü: 555 TL

İstanbul – Ankara Anadolu Otoyolu: 187 TL

İstanbul- İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü dahil: 1370

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