Korkuya karşı hangi duayı okumalıyım? Korku duası nasıl okunur? İşte o özel dualar...

Farklı sebeplerden ötürü korku yaşayan kişilerin bu durumdan kurtulmak için okuyacağı dualar internette sıkça araştırılıyor.

Korkudan kurtulma duası sıklıkla gündeme gelerek araştırma konusu oluyor.

Korkarken ve korku anında yapılan ilk şeylerden birisi de ederek Allah'a sığınmaktır.

Korkularından kurtulmak isteyen kişilerin Ayetel Kürsi, Nas suresi ve Felak surelerini okumaları tavsiye ediliyor.

İşte korkularından kurtulmak isteyenlerin okuması gereken duaların okunuşları..

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Korku için okunacak dualar

Korku anında okunması gereken dualar Ayetel Kürsi, Nas suresi ve Felak suresidir.

Ayetel Kürsi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Nas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

Felak Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab