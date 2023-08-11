Korkuya karşı hangi duayı okumalıyım? Korku duası nasıl okunur? İşte o özel dualar...

Farklı sebeplerden ötürü korku yaşayan kişilerin bu durumdan kurtulmak için okuyacağı dualar internette sıkça araştırılıyor.
Korkudan kurtulma duası sıklıkla gündeme gelerek araştırma konusu oluyor.
Korkarken ve korku anında yapılan ilk şeylerden birisi de dua ederek Allah'a sığınmaktır.
Korkularından kurtulmak isteyen kişilerin Ayetel Kürsi, Nas suresi ve Felak surelerini okumaları tavsiye ediliyor.
İşte korkularından kurtulmak isteyenlerin okuması gereken duaların okunuşları..
Korku için okunacak dualar
Korku anında okunması gereken dualar Ayetel Kürsi, Nas suresi ve Felak suresidir.
Ayetel Kürsi Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
Nas Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbinnâs
Melikinnâs
İlâhinnâs
Min şerrilvesvâsilhannâs
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
Minelcinneti vennâs
Felak Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab