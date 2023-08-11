Korkuya karşı hangi duayı okumalıyım? Korku duası nasıl okunur? İşte o özel dualar... Korkarken ve korku anında okunması gereken dualar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, korkunca hangi dualar okunur? İşte yanıtı..

Farklı sebeplerden ötürü korku yaşayan kişilerin bu durumdan kurtulmak için okuyacağı dualar internette sıkça araştırılıyor. Korkudan kurtulma duası sıklıkla gündeme gelerek araştırma konusu oluyor. Korkarken ve korku anında yapılan ilk şeylerden birisi de dua ederek Allah'a sığınmaktır. Korkularından kurtulmak isteyen kişilerin Ayetel Kürsi, Nas suresi ve Felak surelerini okumaları tavsiye ediliyor. İşte korkularından kurtulmak isteyenlerin okuması gereken duaların okunuşları.. Korku için okunacak dualar Korku anında okunması gereken dualar Ayetel Kürsi, Nas suresi ve Felak suresidir. Ayetel Kürsi Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim. Nas Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinneti vennâs Felak Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûzü birabbil felak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğasikın izâ vekab