Korkutan tahmin! Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı.. Japon Deprem Uzmanı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwak katıldığı bir televizyon programında İstanbul depremi hakkında tahminlerde bulundu.

ensonhaber.com

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki beklenen İstanbul depremi hakkında yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Bir televizyon programına katılan Yoshinori Moriwaki, İstanbul depreminin büyüklüğü ve riskli bölgeler hakkında yaptığı tahminler ile gündeme oturdu.

Yüksek İnşaat Mühendisi olan Yoshinori Moriwaki'nin deprem açıklaması vatandaşları tedirgin etti.

Yoshinori Moriwaki yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"7.6, 7.9'a kadar gidebilir diye ben söylüyorum. Deprem geliyor. 1 sene sonra, 1 ay sonra hatta 1 hafta sonra da olabilir. Riskin en yüksek olduğu bölgeler Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece ve Fatih tarafında da yumuşak zeminler var. Anadolu Yakası'nda da Tuzla, Pendik, deniz kenarı tarafları."

Yoshinori Moriwaki ayrıca "99 depreminde de bunu gördük. buralarda sallantı çok oldu. Zemin yumuşak ise sıkıntı. Hatay kötü, neden? Zemin yumuşak olduğu için. Bu binalar yapışık ve hepsi 2000'den önce yapıldı. Bu binalarda çok hasar olacak" ifadelerini kullandı.

Yoshinori Moriwaki'nin bu açıklamaları sosyal medyada gündeme oturdu. Uzman isim kentsel dönüşümün acilen başlaması gerektiğini ifade etti.