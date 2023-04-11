KOSKİ duyurdu! Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeler! 11 Nisan KOSKİ arıza ve kesintiler listesi.. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Konya’da hangi ilçelerde sular kesilecek? KOSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama…

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Konya’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri KOSKİ tarafından duyuruldu. Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "Konya’da sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi bölgelerde sular kesildi?" sorularına yanıt arıyor. Peki Konya'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanaca? İşte 11 Nisan 2023 su kesintisi yaşanacak bölgeler.. Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. KOSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI