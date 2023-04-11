KOSKİ duyurdu! Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeler! 11 Nisan KOSKİ arıza ve kesintiler listesi..

ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Konya’da arıza nedeniyle yaşayacak ilçe ve mahalleleri KOSKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "Konya’da sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi bölgelerde sular kesildi?" sorularına yanıt arıyor.

Peki Konya'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanaca? İşte 11 Nisan 2023 su kesintisi yaşanacak bölgeler..

KOSKİ duyurdu! Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeler! 11 Nisan KOSKİ su kesinti listesi..

Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

KOSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI