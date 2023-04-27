KOSKİ duyurdu! Konya'da su kesintisi yaşanacak bölgeler! 27 Nisan KOSKİ su kesinti listesi.. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Konya’da hangi ilçelerde sular kesilecek? KOSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama…

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(KOSKİ) şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Konya'da arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler KOSKİ tarafından duyuruldu. Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "Konya’da sular ne zaman gelecek?" ve "Konya'da hangi bölgelerde sular kesilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Konya'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 27 Nisan 2023 su kesintisi yaşanacak bölgeler.. Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler Konya’da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. KONYA SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI