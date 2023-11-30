Kot pantolonları buzluğa koyun, 1 saat sonra şoke olun... Kot pantolonlar sık yıkandığında kalıbını kaybedebilir. Yıkamak yerine buzlukta beklemeyi deneyin, etkisine bakın.

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Kot pantolon, modanın her döneminde revaç olan bir giysi.

Günümüzde de yaş aralığı fark etmeksizin sıkça tercih ediliyor.

Kotları yıkamak bazen çile haline geliyor. Özellikle sertleşmesi ve formunun bozulması söz konusu olduğunda, yıkama talimatları dahi işe yaramıyor.

Dünyaca ünlü bir kot markasının CEO’su Chip Bergh, ürettikleri kot pantolonların sıklıkla yıkamaya gerek duymadığını ve kendisinin de kotunu bir yıldır yıkamadığını söyledi.

Konuyla ilgili daha ilginç tavsiyeler de var.

Buzluğa koyun

Modacı Stacy London, kot pantolonların altı ayda bir yıkanabileceğini söylüyor.

Ürünlerin kokması durumunda insanlara pantolonlarını buzluğa koymalarını öneriyor.

Bir poşete koyup derin dondurucuda bekletmek en doğru temizleme şekli. Böylece hem kumaşa sinen kötü koku gidiyor hem de dezenfekte oluyor.