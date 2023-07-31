Kova dolunayı ne zaman başlıyor? 2023 Kova dolunayının etkileri nelerdir? Kova dolunayı ne zaman başlayacak ve etkileri nelerdir. İşte 2023 kova dolunayı hakkında merak ettikleriniz..

Astroloji ile ilgilenenler Ağustos ayında gerçekleşecek kova dolunayı hakkında araştırmaları hızlandırdı.

2023 kova dolunayı astrolojiyi yakından takip edenler ve daha birçok kişi tarafından büyük merak konusu oldu.

Bugün başlayacak olan kova dolunayı hangi burçları etkileyecek ve ne kadar sürecek?

Kova dolunayı hakkında merak edilen birçok olay merak uyandırdı.

İşte kova dolunayı hakkında merak edilenler..

Kova dolunayı ne zaman başlıyor

Kova dolunayı 1 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Saat 21:31 olduğunda kova burcunda bir Dolunay yaşanacak.

Kova dolunayı etkileri nelerdir?

Dolunay dönemleri, duygusallığın daha yoğun yaşandığı dönemler olarak bilinmektedir. Kova burcunda yaşanacak olan dolunayın kişilerin duygusal ihtiyaçlarını ve toplum içerisindeki konumlarını daha iyi bir bir şekilde anlamalarına yardım etmesi bekleniyor.

Kova dolunayının yaşanacağı bu süreçte kişiler hayatlarındaki alışkanlıkları ve ilişkileri gözden geçirebilir ve hayatlarında yapmayı istedikleri değişiklikleri daha çok düşünmeye başlayabilirler.