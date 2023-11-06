"Köyüme dönüyorum" diyene 400 bin nakit! Başvuran valizini topluyor Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesinde kredi limitleri arttı. Tersine göçü destekleyen kredi sayesinde köyüne dönüp üretim yapmak isteyen vatandaşlara kredi sağlanıyor.

ensonhaber.com

Ziraat Bankası ve Valiliklerin ortak harekete geçirdiği Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi, büyüyerek devam ediyor.

Birçok ilde küçük hayvan yetiştiriciliği kapsamında kredi destekleri sağlanıyor.

Şehir hayatından uzaklaşmak isteyenleri cezbeden kredide detaylar merak ediliyor.

Köye dönüş kredisinde üst limitler de güncellendi.

Konuyla ilgili Ziraat Bankası, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesinde; Bankamızın büyükbaş süt hayvancılığı konusunda Birlikler ve Kooperatifler ile birlikte hayata geçirdiği projelerde üreticilerimizin kullanabileceği kredi üst limiti 1.000.000 TL’ye, küçükbaş hayvancılık konusunda Valilikler ile birlikte hayata geçirdiği projelerde üreticilerimizin kullanabileceği kredi üst limiti 400.000 TL’ye çıkarılmıştır. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Köye dönüş kredisi

Ziraat Bankası’nın koyun varlığının arttırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amacıyla 2020 Eylül ayında hayata geçirdiği “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi’ne bugüne kadar 32 Valilik protokol imzalayarak katıldı; hazırlıklarını tamamlayan 14 ilde kredi kullandırılmaya başlandı.

Bu kredi, başta tarım ve hayvancılık olmak üzere kırsal ekonominin canlanmasına katkı sağlamayı ve sürdürülebilir yaşam alanlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ziraat Bankası tarafından sunulan bu kredi kampanyası, 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuruları kabul ediyor.

Nasıl faydalanabilirim

Kredi başvurusu yapanların ilk aşamada bir iş planı sunmaları gerekiyor. Bu iş planı, sürdürülebilir bir köy yaşamını nasıl kuracaklarını ayrıntılı bir şekilde içermelidir.

Kredi kullanıcılarına finansmanın yanı sıra eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri de sunularak kırsal kalkınmanın her aşamasına destek sağlanıyor.

En güncel bilgi ve şartları sorgulamak için Ziraat Bankası resmi sitesini ziyaret ediniz.