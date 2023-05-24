Koyunlar bile şaşkın! "Şıp" diye uyumanın sırrı... Uykuya dalmakta problem yaşayanlara derman olacak tavsiyeleri sıralıyoruz! İşte aralıksız ve derin bir uyku için yapmanız gerekenler...

21. yüzyıl hastalıkları arasında şüphesiz ki "uykusuzluk" problemini sayabiliriz.

Küçükken annelerimizden aldığımız tavsiye "koyun saymak" olsa da, bilim insanları uykuya dalmanın daha gerçekçi ve etkili yöntemlerini ortaya koyuyor.

Uykuya dalmak için zihin ve beden sağlığınızın konforlu olması gerekiyor. Yoğun düşünceler ve rahatsız bir yatakta değil uyumak, uzanmak bile kabus olabilir.

Peki, en kısa sürede uyumak için neler yapılabilir? İşte uykuya dalmanın sırrı...

Meditasyon

Uyku sürecine geçmek için öncelikle zihni arındırmakta fayda var. Meditasyon için ayıracağınız kısa bir zaman, kafanızı yastığa rahat koymanıza destek olacak ve uykuya dalış sürenizi kısaltacaktır.

Aromaterapi

Aromaterapi yağları odanızda bulundurmak mayışmanızı sağlamanın yanı sıra gevşeme ile rahatça uyku haline geçmenizi sağlar. Aynı zamanda gece boyunca deliksiz uykuyu destekler.

Doğru yatak ve yastık

Fiziken de rahat olmak önemli. Vücudunuza, varsa sağlık sorunlarınıza göre uygun bir yatak ve rahat bir yastık tercih etmelisiniz.