21. yüzyıl hastalıkları arasında şüphesiz ki "uykusuzluk" problemini sayabiliriz.
Küçükken annelerimizden aldığımız tavsiye "koyun saymak" olsa da, bilim insanları uykuya dalmanın daha gerçekçi ve etkili yöntemlerini ortaya koyuyor.
Uykuya dalmak için zihin ve beden sağlığınızın konforlu olması gerekiyor. Yoğun düşünceler ve rahatsız bir yatakta değil uyumak, uzanmak bile kabus olabilir.
Peki, en kısa sürede uyumak için neler yapılabilir? İşte uykuya dalmanın sırrı...
Meditasyon
Uyku sürecine geçmek için öncelikle zihni arındırmakta fayda var. Meditasyon için ayıracağınız kısa bir zaman, kafanızı yastığa rahat koymanıza destek olacak ve uykuya dalış sürenizi kısaltacaktır.
Aromaterapi
Aromaterapi yağları odanızda bulundurmak mayışmanızı sağlamanın yanı sıra gevşeme ile rahatça uyku haline geçmenizi sağlar. Aynı zamanda gece boyunca deliksiz uykuyu destekler.
Doğru yatak ve yastık
Fiziken de rahat olmak önemli. Vücudunuza, varsa sağlık sorunlarınıza göre uygun bir yatak ve rahat bir yastık tercih etmelisiniz.