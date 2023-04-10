Koza Polyester (KOPOL) halka arz sonuçları açıklandı! İşte Koza Polyester halka arz detayları.. 4,5 ve 6 Nisan tarihlerinde halka arz için talep toplayan Koza Polyester'in halka arz sonuçları açıklandı. İşte Koza Polyester halka arz detayları..

4,5 ve 6 Nisan tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Koza Polyester'in halka arz sonuçları hakkında aramalar hız kazanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde halka arz için talep toplama işlemlerini gerçekleştiren Koza Polyester'in halka arz sonuçları belli oldu.

KOPOL hisse koduyla borsada işlem görecek olan Koza Polyester merakla beklenen halka arz sonuçları belli oldu.

Koza Polyester'in halka arzının büyüklüğü 1 Milyar TL olarak açıklanmıştı. Hissenin halka açıklık oranı ise %20,54 olarak belirlendi.

Koza Polyester halka arzında, toplamda 1.850.176 yatırımcıdan talep toplandı.

Koza Polyester halka arzda toplam 1.850.176 yatırımcıdan halka arz edilen 44.390.000 TL nominal değerli payların 5,08 katına denk gelen 225.411.467 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldiğini duyurdu.

Koza Polyester Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 23.160.000 Lot

- Ortak Satışı : 10.615.000 Lot (Saim Akınal)

- Ortak Satışı : 10.615.000 Lot (Suat Akınal)

Satmama Tahaddüdü

- 180 Gün, İhraççı

- 180 Gün, Ortaklar

KOPOL hissesinin halka açıklık oranı ''%20,54'' olarak yapılmıştır. Koza Polyester halka arzında bir hissenin fiyatı ise 24,50 TL olarak işlem görmüştür.