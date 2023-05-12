Kozmik Oda nedir, nasıl bir yerdir? İşte içeriden görüntüler... Seçim öncesi gündeme gelen kozmik oda, merak konusu oldu. Kozmik Oda nedir ve kimler girebilir, Kozmik Oda'da neler vardır, Kozmik Oda nasıl bir yer gibi sorular, arama motorlarına yöneltiliyor. İşte Kozmik Oda hakkında merak edilenler...

"Kozmik Oda" terimi, yıllardır zaman zaman ülke gündemine gelmektedir.

Nasıl bir yer olduğu ve içerisinde neler olduğu merak edilen Kozmik Oda, son olarak seçime günler kala konuşuldu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Devrim Gürkan, TRT’nin seçim yayınını koordine edecek bir ‘kozmik oda’ kurulacağı iddiasında bulundu.

İddiaları sert bir dille yalanlayan TRT, "Özel Ekip' ve 'Özel Alan' oluşturulması gibi bir durum ise asla söz konusu değildir" dedi.

Kozmik Oda kavramı yeniden gündeme gelirken, nedir ne değildir soruları da akıllarda yer aldı.

İşte merak edilen detaylar...

Kozmik Oda nedir

Ülkelerin "sır odası" olarak tanımlayabileceğimiz Kozmik Oda, yetkili görevlilerin girebildiği ve çalışabildiği, içinde ülke için çok önemli belgelerin bulunduğu yerdir.

Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Seferberlik Tetkik Kurulu'ndaki (STK) mühürlü kozmik odaların kapısı yüz ve parmak izi tanıyan, 17 haneli şifrelerle açılmaktadır.

Kozmik odada neler var

Kozmik odalarda devletlerin savaş halinde nerede, nasıl, ne şekilde konumlanacağı ve atacağı adımlar dahi yer almaktadır.

Çok sınırlı sayıda personelin girmek için yetkili olduğu odalarda, devlet büyüklerinden işadamlarına kadar ülke için önemli olan isimlerin nasıl ve nerede korunacağına dair detaylı planlar da bulunmaktadır.