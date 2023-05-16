KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 | KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? ÖSYM'nin düzenlediği KPSS lisans başvuruları bugün başlıyor. KPSS'ye başvuru yapacak olan lisans mezunu adaylar, başvuru ücretini araştırıyor. Peki 2023 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti nereden, hangi bankaya yatırılır?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuda görev alacak mezunlar için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) düzenleniyor. 2023 ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla beraber lisans mezunu binlerce adayın gireceği KPSS ve başvuru tarihleri belli oldu. KPSS başvuruları bugün itibarıyla başlıyor. Adaylar 29 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. Milyonlarca aday başvuru kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Diğer yandan başvuru ücreti de merak edilen konular arasında. Peki 2023 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti nereden, hangi bankaya yatırılır? İşte başvuru ücreti ve detaylar... 2023 KPSS başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM KPSS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadığı için başvuru ücreti açıklanmadı. Kılavuz ile birlikte başvuru ücreti duyurulunca haberimizde yer vereceğiz. Geçtiğimiz KPSS lisans başvuru ücreti şu şekildeydi: KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu: 115,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 80,00 TL ÖABT: 115,00 TL KPSS başvuru ücreti nereye yatırılır? KPSS başvuru ücretleri anlaşmalı banka ATM’leri, internet bankacılığı ya da şubelerinden ödenebilecek. KPSS ücretinin yatırılacağı bankalar; Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı