KPSS başvuruları başlıyor! 2023 KPSS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM KPSS başvuru ekranı... Binlerce lisans mezunu adayların beklediği KPSS başvuruları bugün başlıyor. Adaylar KPSS başvuru sürecini araştırmaya başladı. Peki KPSS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? KPSS başvuru son gün ne zaman? İşte detaylar...

2023 ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte binlerce lisans mezununun beklediği KPSS sınavı başvuru tarihleri de belli oldu. Kamuda memur olarak çalışmak isteyen lisans mezunları, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) sınavını kendi branşına göre tamamlayacak. Memur adaylarının heyecanla beklediği, yılın ilk KPSS sınavının başvuruları bugün itibarıyla erişime açılıyor. Sınav ise Temmuz ayında gerçekleşecek. Adaylar başvuru sürecini ve ÖSYM başvuru kılavuzu araştırmaya başladı. Peki 2023 KPSS başvuruları nereden ve nasıl yapılır? ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar ve KPSS başvuru ekranı... KPSS başvuruları başladı mı? Lisans mezunlarının gireceği KPSS sınavı başvuruları 16 Mayıs – 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Bugün itibarıyla başlayacak olan başvurular 29 Mayıs tarihinde sona erecek. KPSS sınavı ne zaman? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta yapılacak. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak. KPSS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Adaylar başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. Ardından başvuruların tamamlanabilmesi için KPSS başvuru ücretlerini anlaşmalı banka ATM’leri, internet bankacılığı ya da şubelerinden ödeyebilecekler. 2023 KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ