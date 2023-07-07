KPSS gözetmenlik başvurusu 2023: Nasıl başvuru yapılır? KPSS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavı için gözetmen/görevli başvuru süreci başladı. Bu sınavda gören almak isteyen başvuru sürecini ve görevli ücretlerini araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

KPSS, kamu kurumlarına atanmak isteyen adayların başvurduğu ve büyük bir öneme sahip olan bir sınavdır.

Her yıl binlerce aday, bu sınava giren adaylara gözetmenlik veya görevli olarak katılarak katkı sağlamak istemektedir.

Gözetmen ve görevli olarak sınava katılan kişiler, sınav sürecinin düzgün ve adil bir şekilde ilerlemesini sağlamakla sorumludur.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına kısa bir zaman kala görevli/gözetmen başvurularının başladığı duyuruldu.

23, 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan sınavda görev almak isteyen adaylar KPSS görevli başvuru sürecini ve ücretlerini araştırmaya başladı. İşte detaylar...

KPSS görevli başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

KPSS oturumlarında gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler gis.osym.gov.tr adresi üzerinden salon başkanı, gözetmen veya yedek gözetmen olarak görev talebinde bulunabilirler.

KPSS gözetmen ücretleri

Salon Başkanı: 442,07 TL

Gözetmen: 397,74 TL

Yedek Gözetmen: 354,38 TL

Memur maaşlarına gelen zammın ardından ÖSYM görevli ücretlerinin de güncellenmesi bekleniyor.