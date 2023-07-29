KPSS günü (29-30 Temmuz) toplu taşıma ücretsiz mi, kaça kadar? KPSS sınavına girecek olan vatandaşlar, toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Bu noktada yanına akbil alacak olanlar, "KPSS günü metro, metrobüs, otobüs ücretli mi" sorusuna yanıt arıyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi Sınavı, 29-30 Temmuz'da yapılıyor. 180 binden fazla adayın katıldığı sınav günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Sınav yerlerine toplu taşıma ile gidecek olanlar metrobüs, marmaray, metro, tramvay ve otobüslerin Cumartesi ve Pazar günü ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 29-30 Temmuz otobüs, metro, marmaray ücretsiz mi? İşte detaylar... KPSS günü İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29-30 Temmuz günleri sınavlara katılacak adayların ve öğretim görevlilerin ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarından faydalanabileceğini belirtti.