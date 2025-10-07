KPSS lisans 2025 açıklandı mı? Son dakika KPSS sonuç öğrenme ekranı

2025 yılı KPSS lisans oturumları, 14 Eylül'de tamamlandı ve gözler sonuçlara çevrildi.
Adayların heyecanlı bekleyişi ÖSYM'den gelecek açıklama ile son bulacak.
KPSS lisan 2025 sonuçları kapsamında aldığı puanı öğrenmek isteyenler "KPSS açıklandı mı" sorusuna yanıt arıyor.
Bu kapsamda, son dakika ÖSYM haberleri ve KPSS sonuç öğrenme ekranı araştırılıyor.
Peki; KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? işte sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...
KPSS 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI
ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2025 KPSS Lisans sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.
ÖSYM SONUÇ EKRANI
Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları aynı gün erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.