KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınav sonuç tarihi…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamuda görev almak isteyen vatandaşlar için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) düzenliyor.
Bu yıl KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşiyor.
Kamuda görev yapmak isteyen binlerce aday, KPSS sınavı için dakikalar sayıyor. Sınavın bitimine kısa bir zaman kala vatandaşların gündeminde KPSS sonuçları yerini aldı.
KPSS’ye giren binlerce aday arama motorlarında, “KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm detaylar…
2023 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS sınavının bütün oturumları 6 Ağustos’ta sona eriyor. KPSS sınav sonuçları ise 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.