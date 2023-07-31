KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman, saat kaçta? 2023 KPSS ÖABT tarihi ÖABT sınavına sayılı günler kala sınav tarihi ne zaman, saat kaçta adaylar tarafından merak ediliyor. Peki KPSS ÖABT 2023 ne zaman? İşte sınav detayları...

Memur olmak isteyen binlerce aday, geçtiğimiz haftalarda KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan oturuma katıldı. Ardından gözler Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na çevrildi. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT’ye girmeleri zorunlu. Öğretmen adayları hayalini kurdukları mesleğe kavuşmak ve atanmak için sınavda ter dökecek. Adaylar sınav tarihini ve saatini tekrar tekrar sorguluyor. Toplam 50 soruyla karşılaşacak olan adaylar, 75 dakika içerisinde bu sorulara yanıt vermeye çalışacak. Peki KPSS ÖABT 2023 sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar... KPSS ÖABT 2023 ne zaman, saat kaçta? Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapıldı. Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapıldı. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.