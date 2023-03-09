Kraliçe dizisi konusu nedir? Kraliçe dizisi oyuncuları kimler? İşte hikayesi ve oyuncu kadrosu... Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Kraliçe dizisi, ilk fragmanıyla büyük ilgi topladı. Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer alacağı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. İşte Kraliçe dizisi konusu ve oyuncuları...

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan ve Cevdet Mercan'ın yönetmenliğini üstlendiği Kraliçe dizisinin tanıtımı çokça konuşuldu. Kraliçe dizisinin oyuncuları ve konusu da sorgulanmaya başlandı. Peki önemli isimlerin yer aldığı Kraliçe dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kraliçe dizisi konusu nedir?

Yeni dizilerden olan Kraliçe'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Gökhan Alkan ve Burcu Özberk'in de yer aldığı ilk tanıtım izleyicide merak uyandırdı. Yapımını Mednova’nın üstlendiği dizinin dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden ülkemize uyarlandığı bilinmekte.

Dizi, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışmasını ve bunun sonucunda eşinin hayatının alt üst olmasını konu alıyor.

Kraliçe dizisi oyuncuları kimler?

Dizide Burcu Özberk Deniz, Gökhan Alkan ise Ateş karakterine hayat verecek.

Diğer roller ise şöyle:

Selin Şekerci (Zeynep),

Özgün Karaman (Ali),

Ayşe Akın,

Serhat Parıl,

Afra Karagöz,

Ferhat Yılmaz,

Gülşehri Mina Kekeç,

Umut Kaplıca,

Cihat Tamer,

Enez Koçak,

Ecenaz Üçer,

Ege Semih Erken,

Melis Özçimen,

Caner Nalbantoğlu,

Merve Honca.