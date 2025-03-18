Kredi kampanyalarına mart ayarı: Faizsiz 75.000 TL veriyor

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Kredi kampanyalarında bankalar yarışa girdi.

Garanti BBVA, 75.000 TL’ye kadar faizsiz kredi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti.

18 – 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bu fırsat, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için cazip bir seçenek sunuyor.

Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için Garanti BBVA Mobil’i indirerek "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA müşterisi olmanız gerekiyor.

Kampanya, yalnızca belirtilen tarih aralığında bankaya yeni katılan bireysel müşterilere özel olarak sunuluyor.

İşte faizsiz kredi kampanyasının detayları:

FAİZSİZ 75.000 TL KREDİ KAMPANYASI

8 – 31 Mart tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirerek “Müşteri Olmak İstiyorum” adımıyla hesap açanlar, %0 faizli kredi imkanından yararlanabilecek.

Kampanyaya katılmak için Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olduktan sonra 5 gün içinde başvuru yapmak gerekiyor. Şube üzerinden yapılan müşteri olma işlemlerinde ise kampanya geçerli olmayacak.

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, Garanti BBVA Mobil veya İnternet Şubesi üzerinden “Başvurular > Kredi > İhtiyaç Kredisi” adımlarını takip ederek işlemlerini tamamlayabilir.

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