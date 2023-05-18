Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı? Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir sorusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte internette sıklıkla araştırılan bu sorunun cevabı..

Kurban bayramına kısa bir zaman kala kurban bayramı hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar kurban bayramı hakkında merak ettikleri bazı sorulara internette yanıt aramaya başladı.

Kurban bayramı hakkında en çok merak edilenler arasında "Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?" sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soru hakkındaki görüşü..

Soru

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.