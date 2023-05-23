Kredi masrafları nasıl iade alınır? Geriye dönük 10 yılı kapsıyor! Başvuran alacak... Tüketici kredisi kullanan bireysel banka müşterileri için "dosya masrafı", "kredi ücreti", "işlem masrafı" gibi birçok tutar kesilmektedir. Bu ücretlerin geri alınması için beklenen karar Yargıtay'dan çıktı. Emsal kararın akabinde "kredi masrafları nasıl iade alınır" merak ediliyor. İşte yasal yollardan kredi masraflarının iadesi için...

Tüketicilerin nakde sıkıştığı anlarda, krediler yardıma koşuyor. Günümüzde tüketici kredisini veren kuruluşlar banka veya finans kurumlarıdır. Bankalar, uygulamada tüketici kredilerini ilgililere sağlarken bu kredilerin yanında “dosya açma ücreti, kredi açma ücreti, işlem masrafı” gibi kalemler talep ederler. Ancak TKHK’ya 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa (“TKHK”) göre tüketici tarafından işlem masrafı ödenmesine ilişkin sözleşme hükümleri haksız şart niteliğindedir. Bu kapsamda "kredi masraflarının iadesi" gündeme gelmektedir. Yargıtay 13. Dairesi'nin emsal niteliğindeki kararına göre 10 yıl önceye kadar kullanılan kredilerin dosya masrafları tüketicilere iade edilmektedir. Peki, Kredilerde hangi masraflar geri alınır? Kredi dosya masrafı iadesi kaç yıl geriye dönük? Kredi masraf iadesi nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler... Kredi masrafları nasıl iade alınır? Bankadan kredi çekerken kesilen masrafları iade almanız geçerli şartlar altında mümkün olmaktadır. Kredinin dosya masrafı iadesi eğer 7550 TL ve altındaysa belge ve dosya masrafı için mutlaka iade dilekçesi Tüketici Hakem Heyeti'ne verilir. Ancak bu tutardan daha fazla ise Tüketici Mahkemesine başvurulmak durumundadır. Başvuru sonucunda son 10 yıldaki kesintileri geri alabilmeniz mümkündür. Ancak başvurunun sonuçlanması zaman alacaktır. *Kredi sözleşmeniz kapsamında detaylı bilgi için bankanızla iletişime geçiniz