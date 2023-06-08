Küçükbaşa ortak olunur mu? Küçükbaş 2 kişi kesilir mi?

Kurban Bayramı geldi; kurbanlıklar görücüye çıktı.

Bu sene kurban fiyatları, cep yakar oldu.

İbadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, büyükbaş hisselerinden ziyade küçükbaşı sorguluyor.

8 bin liradan başlayan küçükbaş kurbanlıklar, ortak kesilebilir mi merak ediliyor.

"Küçükbaşa ortak olunur mu", "Küçükbaş 2 kişi kesilir mi", "Küçükbaş ortak kesilir mi" gibi sorular, tarafından yanıt buldu.

Peki, küçükbaş hayvan kaç kişi kesilebilir? İşte yanıtı...

Küçükbaş hayvana ortak olunur mu? Küçükbaş 2 kişi kesilir mi?

Küçükbaş ortak kesilir mi?

Bir küçükbaş ancak bir kişi tarafından kurban edilebilir; iki veya daha fazla kişi tarafından kurban edilmesi geçerli olmaz.

ve keçi sadece bir kişi için; deve, sığır ve manda ise yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir.