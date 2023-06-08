Küçükbaşa ortak olunur mu? Küçükbaş 2 kişi kesilir mi? Bu seneki kurban fiyatlarının akabinde vatandaşlar küçükbaşa yönelirken, hisse payı olup olmadığını da sorguluyor. Peki, küçükbaş ortak kesilir mi? Küçükbaşa ortak olunur mu? Koyun, kuzu, keçi 2 kişi kesilir mi? İşte detaylar...

Kurban Bayramı geldi; kurbanlıklar görücüye çıktı.

Bu sene kurban fiyatları, cep yakar oldu.

İbadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, büyükbaş hisselerinden ziyade küçükbaşı sorguluyor.

8 bin liradan başlayan küçükbaş kurbanlıklar, ortak kesilebilir mi merak ediliyor.

"Küçükbaşa ortak olunur mu", "Küçükbaş 2 kişi kesilir mi", "Küçükbaş ortak kesilir mi" gibi sorular, Diyanet tarafından yanıt buldu.

Peki, küçükbaş hayvan kaç kişi kesilebilir? İşte yanıtı...

Küçükbaş ortak kesilir mi?

Bir küçükbaş hayvan ancak bir kişi tarafından kurban edilebilir; iki veya daha fazla kişi tarafından kurban edilmesi geçerli olmaz.

Koyun ve keçi sadece bir kişi için; deve, sığır ve manda ise yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir.