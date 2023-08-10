Küfür algılanan "Nah" ve "Orta Parmak" hareketi bakın nereden geliyor Ülkemizin argo sözlüğünde yer alan "Nah" işareti ve "Orta parmak" hareketinin tarihçeleri sizi şaşırtacak.

Beden ve işaret dilleri her kültürde farklılık gösteriyor. Öyle ki, toplumların argo sözlükleri de bir hayli değişik.

Bir ülkede kötü anlam taşıyan hareket, diğer ülkede iyi algılanabiliyor.

Küfür anlamında oldukça zengin bir seçeneğe sahip olan Türk toplumu da, yalnızca kelimelerle değil jestlerle de katkı sağlıyor!

Özellikle "Nah" ve "Orta parmak", kavga çıkarmaya yeterli hareketlerden sayılıyor.

Bu hareketlerin tarihçesine bakıldığında ise şaşırtan bilgiler karşımıza çıkıyor.

Nah işaretinin kökeni

Nah hareketi, yumruk şeklindeki bir elin başparmağının aynı elin işaret ve orta parmakları arasına yerleştirilmesiyle oluşan bir el hareketidir.

Bu hareket Roma döneminde "Mano fico" olarak adlandırılmıştır. İşaret adını "İncir" anlamına gelen "Fico" kelimesinden alır. İncir meyvesinin kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılır.

O zamanlarda "şans", anlamında kullanılan nah hareketi, günümüzde bir argo anlamı taşımaktadır.

Orta parmak anlamı

İngiliz okçularının kullandıkları yaylara LONGBOW (uzun yay) adı verilir ve yayı germek için orta parmak kullanırdı. Fransızlar ise arbelet (makaralı yay) kullanıyorlardı.

O dönemde İngilizler genelde Fransızlarla savaştıkları için iki taraf karşı karşıya geldiğinde İngiliz okçuların Fransızlara gösterdikleri orta parmakları, “bu parmakla attığım oklar size gelecek ” anlamı taşıyordu.

Fransızlar da yakaladıkları İngiliz okçuları eğer öldürmezlerse orta parmaklarını keserek cezalandırıyorlardı.