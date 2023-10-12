Kulağınıza 2 damla damlatın, çıkanlara bir bakın... Kulaklara ikişer damla tatlı badem yağı damlatmak, kulak içinden beyne kadar temizlik sağlıyor.

ensonhaber.com

Kulağımızda çevreden gelen sesleri merkezi sinir sistemimize ileten yapının yanı sıra vücudumuzda dengeyi sağlayan sistemlerin bir bölümü de bulunur, bu özellik nedeniyle bir bölüm kulak hastalıkları baş dönmesi ve dengesizliğe yol açarlar.

Tıkandığında, sağlık sorunları baş gösterebilir.

Kulak tıkanıklığının birden çok sebebi olabileceği gibi temizliği konusunda da hassas davranılmalıdır.

Dikkat edilmediği takdirde işitme kaybına kadar gidebilen kulak problemleri için doğal tedaviler de mümkündür.

Alternatif tıbbın gözdesi tatlı badem yağı, kulak kirini temizlemede yardımcı oluyor.

2 damla badem yağı

Tatlı badem yağını 1-2 damla kulağınıza damlatın ve bekleyin. Kulak içi kiri yumuşatarak daha kolay çıkmasını sağlar.

Aynı zamanda badem yağı kulak sağlığınızı da korur.

Uyumadan önce uyguladığınızda, yatar pozisyonda daha etkili olacak ve gece boyunca tıkanıklığı giderecektir.