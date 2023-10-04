Külahlar değişti! 0 KM otomobilde bayiye koşturan kampanya! Mercedes, Toyota, Dacia, Ford... Yükselişi devam eden otomobil fiyatlarında firmalar tek tek kampanya duyurmaya başladı. İşte 0 km araçlarda Ekim 2023 fırsatları...

ensonhaber.com

Son dönemde yükselişi dur durak bilmeyen otomobil fiyatları, araç hayallerini suya düşürdü.

Vatandaşların cebini yakan fiyatlar karşısında, piyasa da direnemedi.

Satışlardaki durgunluk, firmaları kampanyalara yöneltti.

0 kilometre araç sahibi olmak isteyenler için Mercedes, Toyota, Ford, Dacia gibi markalar fırsatlar sunmaya başladı.

Ödeme kolaylığı sağlayan kampanyalar Ekim 2023 için netleşti.

İşte sıfır otomobilde yeni fırsatlar...

Otomobil devi Mercedes 0 km otomobil kampanyasını yakında duyuracağını web sitesinden duyurdu.

Toyota, indirim veya 250.000 TL, 12 ay %0 faiz fırsatı ile Yeni Corolla’larını satışa sundu.

Dacia, Spring kampanyasında “Şimdi Al Nisan 2024’te Öde” ve 200.000 TL için 12 ay vade ve %3,45 faiz oranı ile kredi imkanı sunuyor.

Yeni FIAT 500e, 200.000 TL’ye 12 Ay %1,99 faiz avantajıyla sizleri Fiat yetkili satıcılarında bekliyor.

Ford markası Fiesta, Focus, Kuga ve Puma binek otomobillerde 300.000 TL, 12 ay, %1,99 kredi imkanı sunuyor.

Fransız marka Peugeout ise seçili 208, 308, 3008, 408 ve Rıfter modellerinde 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranı ile ödeme imkanı sunuyor.