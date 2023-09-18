Küllerinden doğacak! Kriptosunu tutanlar dikkat: Bu saatten sonra... Küresel finansal sistem içinde kendisine yer edinen ve kullanımı giderek yaygınlaşan kripto paraların takibi, vergilendirilmesi ve kullanıcılarının korunmasına yoğunlaşan yeni düzenleme çalışmaları tüm dünyada hız kazandı.

AA

Ortaya çıktıkları 2008 yılından bu yana popülaritelerini artıran kripto para birimleri, günümüzde küresel finansal sistemin önemli bir parçası haline geldi.

Dünyanın gelişmiş ülke ve ekonomileri, kripto para birimlerinin yenilikçi unsurlarını teşvik ederken, olası zararlarını önlemek için de düzenleme arayışına girdi.

Merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu Atlantic Council'in 45 ülkenin kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerini analiz ettiği çalışmasına göre, kripto para birimleri 20 ülkede yasal, 17 ülkede kısmen yasaklanmış ve Çin'in de aralarında bulunduğu 8 ülkede ise genel olarak yasaklanmış durumda bulunuyor.

Dünya ekonomisinin yüzde 50'sinden fazlasını temsil eden 10 G20 ülkesinde kripto para birimleri tamamen yasal konumda olurken, bu varlıklara ilişkin düzenleme tüm G20 ülkelerinde değerlendiriliyor.

Katı kural çağrısı

G20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu, temmuz ayında kripto para kullanıcılarının varlıklarını korumak ve çıkar çatışmalarını önlemek için daha katı kuralların getirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kurulun kripto varlık faaliyetleri için küresel düzenleyici çerçeveye yönelik tavsiye raporu, kripto varlık ekosistemindeki kilit bir hizmet sağlayıcının başarısızlığının, riskleri o ekosistemin diğer bölümlerine hızla yayabileceğine işaret etmişti.

Raporda, geleneksel finansla bağlantılarının daha da büyümesi halinde kripto varlık piyasalarının daha geniş finansal sisteme yönelik etkilerinin artabileceği belirtilmişti.

Kripto varlıkların sınırı olmayan doğasının güçlü ve tutarlı düzenleyici, denetleyici ve yürütme uygulamalarının önemini gösterdiği aktarılan raporda, kripto varlık üretenler ve hizmet sağlayıcıların, düzenlemenin daha hafif olduğu yerlere kayarak düzenleme ve gözetimden kaçmaya çalışabileceği, buna yönelik güçlü önlemlerin gerektiği kaydedilmişti.

"Kripto varlıklar, potansiyel olarak uluslararası parasal ve finansal sistemi derinden değiştiriyor"

Kripto varlıklarla ilgili IMF tarafından hazırlanan bir raporda ise "Kripto varlıklar, potansiyel olarak uluslararası parasal ve finansal sistemi derinden değiştiriyor. Politika yapıcılar, pek çok faaliyetin düzenlenmediği kripto para sektöründen kaynaklanan riskleri izlemek için mücadele ediyor. Aslında bu finansal istikrar risklerinin bazı ülkelerde yakında sistematik hale gelebileceğini düşünüyoruz." ifadeleri dikkati çekmişti.

AB'den kapsamlı kripto kuralları

AB ülkeleri, mayıs ayında, kara para aklamayla mücadele ve mali denetim için kripto varlık transferlerini izlemeyi içeren ilk kapsamlı kuralları onayladı.

2024'te yürürlüğe girmesi beklenen kurallara göre, normal finansal işlemlerde olduğu gibi kripto transferler de her zaman takip edilecek. Şüpheli kripto işlemler önlenecek. Böylece özellikle suçluların kripto para birimleri aracılığıyla kara para aklamayla mücadele kurallarını delmesinin zorlaştırılması hedefleniyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, işlem yaptıkları kripto varlık transferlerinin göndericisi ve alıcısı hakkında belirli bilgileri toplayacak ve bu bilgileri resmi kurumların erişimine sunacak. Böylece şüpheli işlemler daha iyi tanımlanacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının suçluların kripto akışlarını tespit etmesi ve engellemesi gerekecek.

Kripto hizmetleri lisans alacak

AB ülkelerinde kripto varlık hizmeti sunanların ilgili düzenleyici kurumlardan lisans alması gerekecek ve AB içerisinde kripto varlıklara yönelik tek bir yasal çerçeve geçerli olacak.

Kripto varlıkların vergi kaçırılmasında kullanımını engellemek için bu alanda AB ülkeleri otomatik bilgi paylaşımında bulunacak.

Ayrıca, bireylerin kripto varlık işlemlerinden sağladıkları gelirler raporlanacak ve bu bilgiler diğer üye ülkelerle otomatik biçimde paylaşılacak.

Vergi kapsamındaki varlık ve gelir kategorilerine kripto varlıklar da dahil olacak.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının vergi makamları ile zorunlu otomatik bilgi paylaşımında bulunması gerekecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)