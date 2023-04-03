Kunut Duaları 1 ve 2 okunuşu! Kunut dualarının Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı.. Kunut duaları, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan dualar arasın yer alıyor. Vitir namazında okunan Kunut dualarının Arapça yazılışı ve Türkçe anlamını sizler için derledik. İşte Kunut duaları 1 ve 2 okunuşu..

Kunut duaları yatsı namazının ardından kılınan vitir namazında okunan dualar arasında yer almaktadır.

Kunut dualarının okunuşu ve anlamı vatandaşlar tarafından sık sık araştırılmaktadır.

Kunut duaları 1 ve Kunut duaları 2 olarak iki sureden oluşmaktadır. Vitir namazının son rekatında okunan Kunut duaları arama motorlarında en çok araştırılan dualar arasında yer alıyor.

İşte, Kunut duaları ve Kunut dualarının Türkçe anlamları..

Kunut duası 1 okunuşu

1 - Allâhümme innâ nesteînüke

2 - ve nestağfirüke ve nestehdîke.

3 - Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.

4 - Ve netevekkelü aleyke

5 - ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke

6 - ve lâ nekfürük

7 - ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut duası 1 Türkçe anlamı

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut duası 2 okunuşu

1 - Allâhümme iyyâke na'büdü

2 - ve leke nüsallî ve nescüdü

3 - ve ileyke nes'â ve nahfidü

4 - nercû rahmeteke

5 - ve nahşâ azâbeke

6 - inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut duası 2 Türkçe anlamı

Allah'ım! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.