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Kur korumalı mevduat bitecek mi? KKM hesapları kapatılacak mı? Abone Olun

Kur korumalı mevduat bitecek mi? KKM hesapları kapatılacak mı? Yatırımcıların döviz yerine TL'yi tercih etmesi için kullanılan "Kur korumalı mevduat" hesapları, sıklıkla araştırılıyor. Bu kapsamda kur korumalı hesapların ne zamana kadar devam edeceği merak ediliyor. Peki, Kur korumalı mevduat bitecek mi? KKM hesapları kapatılacak mı? İşte detaylar...

ensonhaber.com Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, TL cinsinden USD, EUR ve GBP kurunun vade sonunda faiz oranından daha fazla artması durumunda kur farkı koruması sunan rekabetçi bir vadeli mevduat üründür. Kur korumalı hesabın mantığı Türk Lirası mevduatına belirlenen faiz oranında getiri sunarken aynı zamanda birikimlerinin yabancı para karşısındaki değerini koruyan vadeli mevduat hesabı olmasıdır. Türk Lirası'nın vade sonunda dolar, euro veya sterlin karşısında faiz oranından daha fazla artması durumunda aradaki fark ödenir. Kur Korumalı TL Vadeli Hesabın vade sonu geldiğinde, TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kuru ile hesap açılışındaki döviz alış kuru karşılaştırılır. Vade sonundaki kur getirisi hesabın faiz getirisinden yüksekse kur getirisinden yararlanılır. Parasını kur korumalı vadeye yatırmak isteyenler, ne zaman biteceğini ve ne kadar devam edeceğini araştırıyor. Bu kapsamda "Kur korumalı mevduat hesabı bitecek mi", "Ne zaman bitecek", "Kur korumalı ne kadar devam edecek" merak ediliyor. Kur korumalı mevduat ne zaman bitecek? Kur Korumalı Mevduat (KKM)” uygulaması, 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren hayatımızda. Yasal düzenleme gereği 31.12.2023'te sona ermesi gerekiyor. KKM hesapları kapatılacak mı? TCMB'den düzenlemelere ilişkin yapılan açıklamada, "TL vadeli mevduat desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine karar verilmiştir. Sadeleşme süreci ve kur korumalı mevduatın TL mevduata geçişine ilişkin adımlar Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edecektir" denildi.

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