Kura bugün çekiliyor! TOGG ne zaman teslim edilecek? Modeline göre TOGG teslimat tarihleri ve fiyat detayları Yerli otomobil TOGG için kura çekimi için beklenen gün geldi. Kura çekimi gerçekleşiyor. Gözler teslimat tarihine çevrildi. Peki 2023 TOGG teslimat tarihleri ne zaman? TOGG ne zaman teslim edilecek? İşte modeline göre TOGG teslimat tarihleri ve fiyatları…

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un satışa sunulacak t10X modeli için, binlerce vatandaşın beklediği kura çekilişi bugün gerçekleşiyor. Toplamda 117 bin 467 başvurusu bulunan TOGG otomobili, bugün sahipleriyle buluşacak. Başvurular arasından 20 bin kişi satın almaya hak kazanacak. Yoğun ilgi gören TOGG için noter huzurunda kura gerçekleşecek. Sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliği ile belirlenecek. Yerli otomobil TOGG’un çekilişinin yapılacağı büyük gün geldi. Bununla birlikte teslimat tarihleri araştırılmaya başladı. Peki 2023 TOGG teslimat tarihleri ne zaman? TOGG ne zaman teslim edilecek? İşte modeline göre TOGG teslimat tarihleri ve fiyat detayları... TOGG teslimat tarihleri Yapılacak çekiliş kapsamında, öncelikle Nisan ayından itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X’ler teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu TOGG T10X’lerin teslimatları Temmuz 2023’te başlayacak. V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL’lik T10X’in teslimat dönemi ise Kasım 2023. TOGG fiyatları TOGG T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL, V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkmıştı. Kazanamayanlara ücret iadesi yapılacak Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.