Kuran-ı Kerim'de defalarca geçiyor! Kabuklarını kaynatıp için Kutsal kitap Kuran-ı Kerim'de bahsi geçen şifalı meyve nar, sağlık açısından çok kıymetlidir. Özellikle kabuklarının kaynatılıp suyunun içilmesi tavsiye edilir.

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Hem dini hem tıbbi faydalarıyla meyvelerin kıymetlisi olan nar, hasat ediliyor.

Tezgahlara yerini almaya başlayan taçlı meyve, Kuran-ı Kerim'de üç kez geçiyor.

Taneleri tüketildikten sonra kabukları kalan nar, aslında şifayı oraya barındırıyor.

Geleneksel tıpta, nar kabukları bazı sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılmıştır. Nar kabuklarının antioksidan özellikleri olduğuna inanılır, bu nedenle sağlığa faydalı olabileceği düşünülmektedir.

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Mucizesi kabuğunda

Suya atılan nar kabukları yaklaşık 10 dakika kaynatılıp suyu her gün çay olarak tüketilebilir.

Nar kabuğunu suda kaynatıp bu su ile gargara yapmak ağız ve diş sağlığını korur.

Ağız içi iltihaplanmaları için de yine nar kabuğu suyu ile gargara yapabilirsiniz.

İshal ve farklı sindirim sistemi sorunları üzerinde faydaları bulunmaktadır.

Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.