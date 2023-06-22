Kurban adak yerine geçer mi? Kurbanda adak kesilir mi? Kurban Bayramı'na ilişkin merak edilenlerden biri de adak konusu oldu. Adağı olan vatandaşlar, kurban kesmenin yerini tutup tutmayacağını araştırıyor. Peki, kurban kesmek adak yerine geçer mi? İşte yanıtı...

İslam alemini hacca kavuşturan kurban ibadetine sayılı günler kaldı.

Kurban Bayramı'nı idrak edecek olan Müslümanlar, merak ettikleri konuları araştırıyor.

Kurban kesmek denilince akıllara adak konusu da geliyor. Adak kurbanı kesmek isteyenler, kurban ibadetinin yerine geçer mi geçmez mi tereddütte kalıyor.

Kurban Bayramı’nda kurban kesimi yapacak kişiler, adak olarak bu kurbanı kesip kesemeyeceklerini merak etmektedir.

Kurbanda adak kesilir mi gibi çeşitli sorulara neden olan mevcut çelişki, dini kaynaklarda ayrıntılı bir şekilde yer bulmuştur.

Peki, Kurban adak yerine geçer mi? Kurbanda adak kesilir mi? İşte Diyanet'in yanıtı...

Kurban adak yerine geçmez

Kurban Bayramı’nda adak kurbanının kesilmesi mümkündür. Ancak kesilen adak kurbanının Kurban Bayramı’nda kesilmesi vacip olan kurbanın yerine geçmeyeceğinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle bayram öncesinde adağın kesilmesi daha doğrudur.

Kurban Bayramı'nda adak da kesilebilir

Kurban Bayramı’ndan hem adaklık kurban hem de vacip olan kurban kesilebilir. Ancak etlerin birbirine karışmamasına dikkat etmek gerekir.

Adak kurbanlarının herhangi bir yer ve zamanda kesilmesi caizdir. Dolayısıyla adak kurbanlarının mutlaka kurban bayramı günlerinde kesilmesi şart değildir. Bu yöndeki kanaatler, dinî bir temele dayanmamaktadır.