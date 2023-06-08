Kurban arifesi 2023: Arife günü ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı'ndan bir gün önce olan arife günü, 2023 yılında ne zamana denk geliyor merak edildi. Peki, Kurban arifesi ne zaman, ayın kaçında? İşte arife günü tarihi...

Kurban Bayramı'na kavuşmaya sayılı günler kaldı. Özellikle çalışanlar, izin günlerini ayarlamak için arifenin tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu konuda araştırma yapan vatandaşlar, "Arife günü resmi tatil mi? Kurban arifesi hangi güne denk geliyor?" sorularına cevap arıyor. Peki, arife günü tatil olacak mı? Kurban arifesi ne zaman? İşte detaylar... Kurban arifesi 2023 2023 Kurban Bayramı areie günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Arife günü, Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Özel sektör çalışanlarının arife günü çalışma saatleri kuruma göre farklılık göstermektedir. 28 Haziran 2023 Çarşamba günü ise bayramın 1. günü idrak edilecek.